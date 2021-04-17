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وزير الشؤون الإسلامية يهنئ ولي العهد الأمير بمناسبة مولوده المبارك

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هنأ وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير -حفظه الله-بمناسبة مولوده المبارك.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ:" أقدم التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-بمناسبة مولوده المبارك".

وأضاف:"أسأل الله أن يجعله قرة عين لوالديه، وأن يكون من عباده الصالحين الاتقياء الأبرار".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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