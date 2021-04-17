شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يهنئ ولي العهد الأمير بمناسبة مولوده المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

هنأ وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-بمناسبة مولوده المبارك.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ:" أقدم التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-بمناسبة مولوده المبارك".

وأضاف:"أسأل الله أن يجعله قرة عين لوالديه، وأن يكون من عباده الصالحين الاتقياء الأبرار".