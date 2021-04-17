شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة سقوط البرد على شمال أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهدت شمال أبها اليوم السبت، هطول أمطار مصحوبة بالبرد الكثيف، وتركزت على بعض الجهات، وارتوت على إثرها الأرض.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط البرد على طبب، في مشهد مثير، مما أدى إلى جريان السيول .

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق( حائل، القصيم ,الرياض), ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني (الجوف , تبوك ) تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية