شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير الوليد بن طلال للممرضة أثناء تلقيه لقاح كورونا:" أول مرة واحدة تعطيني إبرة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي الأمير الوليد بن طلال، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا أنه لأول مرة تعطيه ممرضة سعودية "إبرة".

وبدا في الفيديو، الأمير الوليد بن طلال يمازح الممرضة، قائلا:"يدك كويسة إنتي.. أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة".

ورصد الأمير الوليد بن طلال وصلة مزح مع الممرضة، بقوله:"خلصتي.. أحسن إبرة في العالم.. هالإبرة ولا بلاش.. أعطيني واحدة ثانية طيب".