شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد رئيس شركة أرامكو السابق على فتاة برازيلية أرادت إحراجه أمام الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد الرئيس السابق لشركة أرامكو، عبدالله جمعة، موقف حدث له مع فتاة برازيلية أرادت إحراجه أمام الجميع حينما كان يلقي محاضرة.

وقال عبدالله جمعة، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "mbc"، أنه كان في البرازيل يلقي محاضرة في جامعة في ساوباولو والحضور حوالي ألف شخص، وبعد أن أنهى المحاضرة سألته فتاة هل هو سعيد بالعمل في شركة بترول.

وأضاف رئيس أرامكو السابق، أنها من مؤيدي الطاقة النظيفة ليرد عليها بأنه سعيد جدًا بعمله، لأنها عندما يستيقظ صباحًا ويرى "باص" المدرسة وهو يحمل الأطفال وهم سعداء يشعر بالسعادة لأنه يستخدم الطاقة التي تنتجها الشركة.

واستطرد عبدالله جمعة، في رده على الفتاة؛ حيث قال لها: "حينما أدخل إلى المستشفى وأرى الأطفال الخدج وأعرف أن الدفء الذي يشعرون به جاي من صناعتي أشعر بالسعادة، وإذا انتي زرتي جدك وجدتك وركبتي الطائرة فتستخدمي الوقود الذي من صناعتي لتصلي إلى أهلك وأحبابك أشعر بالسعادة؛ لأننا نحن في صناعة إسعاد البشر".