بالفيديو.. قصة انتصار عبدالله جمعة للسعوديات بأرامكو وابتعاثهن لدراسة علوم الأرض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، اليوم السبت، قصة انتصار عبدالله جمعة، رئيس الشركة السابق للسعوديات بها ومنحهن قروض السكن وابتعاثهن لدراسة علوم الأرض المتعلقة بالنفط لأول مرة.

وقال أمين الناصر، خلال مشاركته مع برنامج " اللقاء من الصفر" على قناة "mbc"، أن خلال فترة رئاسة عبدالله جمعة للشركة تلقى جميع العاملين رسالة تحثهم على الابتكار.

ومن جانبه، أوضح عبدالله جمعة، أنهم قاموا ببرامج كثيرة لمساعدة المحتاجين والأيتام وتنظيف الكورنيش وخلافه، بينما أشار أمين الناصر إلى تأسيس الجائزة السنوية لرئيس الشركة في مجال البيئة.

ويأتي ذلك إلى جانب التوسع في برامج المواطنة وخدمة المجتمع وبرامج توظيف المرأة وفرص ابتعاثها في تخصصات هندسية والمساواة بينهم وبين الرجال في قرض السكن والتدريب المهني.