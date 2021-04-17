شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل.. ضيف برنامج المسار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يحل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل اليوم ، ضيفاً على برنامج المسار، والذي يعرض في تمام الساعة الواحدة صباحاً على القناة السعودية الأولى من تقديم الدكتور غنام المريخي.

حيث سيتناول البرنامج أبرز محطات صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل منذ ولادته ودراسته في الطائف، مروراً بالدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتطرق على أبرز محطاته العملية وتحديداً العمل في الاستخبارات والسلك الدبلوماسي.

فيما سيستعرض سموه العديد من الملفات السياسية منها: الخلافات السعودية الأمريكية، الحرب العراقية الإيرانية، المنظمات اليسارية، وغيرها من الأحداث الهامة.