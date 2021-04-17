︎ .

احتفى مواطنون بقدوم المولود الجديد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تقديم التهنئة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ودشن مغردون وسم (#عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان)، والذي تصدر الترند السعودي خلال فترة وجيزة بنحو 8 آلاف تغريدة. وأطلق ولي العهد اسم عبد العزيز على ابنه، وذلك تيمناً بجده الملك المؤسس. حيث تتقدم أسرة () بالتهاني و التبريكات لسمو ولي العهد حفظه الله. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يرزق بمولود جديد و الكشف عن الإسم للمولود و لماذا تم تسميته بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.