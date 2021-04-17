ولي العهد يُرزق بمولود جديد

رُزق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمولود جديد أسماه عبدالعزيز.

وهنأ الأمير سعود بن سلمان سمو ولي العهد بقدوم الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان، معبرًا عن أمنياته في أن «يجعله الله من مواليد السعادة ويبارك الله فيه ويجعله قرة عين لوالديه».

وقال الأمير سعود بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان جعله الله من مواليد السعادة وبارك الله فيه جعله قرة عين لوالديه».