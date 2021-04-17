سرقة واحتيال وتعاطي المخدرات.. 40 متهمًا في قبضة الأمن العام

استعرض الأمن العام، اليوم السبت في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء مقطع الفيديو بعنوان «في قبضة رجال الأمن»، وبيّن أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال امن والدخول لسكن احد العمالة والاعتداء عليه وسلب ما بحوزته.

كما تم القبض على 24 باكستانيًا ارتكبوا 16 ألف عملية احتيال، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بارسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية كالفوز بجوائز مالية او طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد الإفصاح وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ عمليات مالية.

كما أوقع رجال الأمن بمقيم من الجنسية التشادية امتهن الترصد لعملاء المصارف وسرقة ما بحوزتهم، وبلغت قيمة المسروقات 187 ألف ريال.

كما تم القبض على مواطن كان يتباهي بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح رجال الأمن كذلك في الإيقاع بشبكتين إجراميتين، إحداهما مكونة من 6 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، والثانية مكونة 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وقاموا بعمليات احتيال عبر الإعلان عن وظائف، والحصول على المعلومات الشخصية للمتقدمين، حيث قاموا بالحصول على قروض تمويلية بأسمائهم، وتخطت الموال التي استولوا عليها مليون و500 ألف ريال.

اقرأ أيضًا:

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية خامسة

«الموارد البشرية» تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى»