وثّق مخالفة عبر مواقع التواصل.. المرور يطيح بأحد مشاهير التوك توك

أعلن المرور السعودي، القبض على أحد مشاهير تطبيق التيك توك والذي ترك مقعد القيادة وصعد لفتحة السقف والسيارة تتحرك.

وقال المرور السعودي، ردًا على بلاغ قدمه أحد المتابعين: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان أحد المتابعين تقدم ببلاغ عبر الحساب الرسمي للمرور السعودي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: من مشاهير تطبيق التيك توك يقوم بترك مقعد القيادة و الصعود لفتحة السقف والسيارة تتحرك مما يشكل خطرًا.

وتفاعل المرور السعودي، مؤكدًا أنه تم ضبط صاحب المخالفة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.