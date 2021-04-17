أستاذ شريعة: يجوز الفطر في نهار رمضان بسبب الصداع.. بشرط

أوضح الأستاذ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم من أفطر يومًا في نهار رمضان بسبب الصداع.

وسأل أحد الناس عبر برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة الدكتور خالد المصلح عن كفارة إفطار يوم في نهار رمضان بسبب الصداع.

وقال الدكتور خالد المصلح إنه على كل حال إذا كان مريضًا فإن الله قد أذن بالفطر في نهار رمضان للمريض وقال الله تعالى من كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقد أعطى الله عز وجل للمريض رخصة سواء كان بالصداع أو بغيره من الأمراض أن يفطر بما أحل الله تعالى له مما يدفع عنه الأذى.

وأوضح الدكتور خالد المصلح أن السائل أفطر على «الدخان»، مشيرًا إلى أنه من حيث الفطر للمرض فلا حرج عليه، لكن من حيث أنه أفطر على هذا النوع من المفطرات فهو آثم بسبب التدخين الذي له من الأضرار ما جعل عامة علماء الأمة أنه من الخبائث التي يجب اجتنابها.

لكن فيما يتعلق بمسألة فطره عليه أن يقضي مكانه يوما لأنه أفطر في نهار رمضان بعذر وهو الصداع، وكونه أفطر على محرم فهذا لا يؤثر على وجوب القضاء فعليه التوبة إلى الله عز وجل من المحرم.

وأوصى الدكتور خالد المصلح السائل بتقوى الله عز وجل والبعد عن هذا المسلك وأن يجتهد في معالجة نفسه من التدخين.

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