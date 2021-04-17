«فُرجت»: 3 منصات للتحقق من فواتير المحكومين بقضايا غير جنائية

جدّدت خدمة "فُرجت" التذكير بمنصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية.

وقالت «فرجت»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا غير جنائية، هي منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد"، ومنصة "إحسان"، إضافة إلى بوابة "ناجز".

يشار إلى أن "فرجت" هي خدمة إلكترونية من وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للسجون، يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

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