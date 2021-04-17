هل سيحتاج الملقحون بـ«فايزر» لجرعة ثالثة.. مسؤول بـ«الصحة الخليجي» يوضح

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن أحدًا لا يستطيع الجزم باحتمالية أن تكون هناك جرعة من لقاح كورونا المستجد، السنة القادمة.

وقال العمار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: البعض تفاجأ من حديث مسئول في شركة «فايزر» عن احتمالية أن يكون هناك جرعة من اللقاح السنة القادمة.

وأضاف: نعم هذا الاحتمال وارد، ولكن حتى الآن لا يستطيع أحد الجزم، مشيرًا إلى أن هذا «لا يعني ضعف فعالية اللقاح، بل لا يزال مهمًا وفعالاً مثله مثل غيره من اللقاحات الموسمية الفعالة كالإنفلونزا».

وكان رئيس شركة الأدوية الأمريكية «فايزر» قال إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة في غضون 6 أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.

وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة -في تصريح نقلته قناة «الحرة» الأمريكية، أن «هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك».

وأضاف «من ناحية أخرى، ستؤدي النسخ المتحورة من فيروس كورونا دورًا رئيسيًا»، مشددًا على أنه من المهم جدًّا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية.

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