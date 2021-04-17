5 مدن الأكثر تعافيًا من كورونا خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 308 حالات، تلتها جدة بـ66 حالة، ثم مكة المكرمة 36، والظهران 25، والهفوف 24، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت المبرز23 حالة تعاف، وحائل 20، وينبع 12، ثم «الدمام والليث» 11 حالة لكل منهما، تلتهما «القطيف والمدينة المنورة» بواقع 9 حالات، ثم أبها 8، و«تبوك وأبو عريش ووادي الدواسر» 7 حالات تعافي، و«بريدة والطائف» 6 حالات.

وفي المرتبة التالية جاءت «الطائف والباحة وخميس مشيط ونجران والخبر والجبيل وضرما وحوطة بني تميم والخفجي» بواقع 5 حالات تعافي.

وسجلت كل من «الأسياج وسكاكا وعفيف والدلم وعنيزة وبقيق والكامل وشرورة والمذنب والنعيرية» 4 حالات تعاف، تلتها «رفائع الجمش وعرعر وجازان والمجمعة وطريف والمندق والبدع والبدائع وضبا ورفحا وحفر الباطن والخرج» بـ3 حالات تعافي لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت «أبوراكة والعيدابي والخرمة وعيون الجواء والمجاردة وظهران الجنوب وصبيا والنماص والقنفذة وبدر وأملج وطبرجل والمزاحمية وتمير والبكيرية وقرةي العليا وسيهات والجفر» بتسجيل كل منها حالتي تعاف.

وأخيرًا جاءت كل من «خباش والقوارة والحرجة وبارق والعارضة وحبونا وبيشة والدوادمي والزلفى ومليجة ومحايل ووسبت العلاية ويدمة ومهد الذهب وبلجرشي ودومة الجندل ومرات والمظيلف ومركز حدود الحديثة ووادي الفرع والريث ورجال ألمع والحرث وأضم وثيلان وترج وبللسمر» بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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