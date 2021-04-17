أخبار السعودية اليوم.. إخماد حريق بمول تجاري في الرياض.. و257 مليون ريال تبرعات لمنصة إحسان خلال 24 ساعة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 17 أبريل 2021م منها: 948 إصابة جديدة بكورونا و775 حالة تعافٍ ووفاة 9 أشخاص، و257 مليون ريال تبرعات لمنصة إحسان خلال 24 ساعة، وإخماد حريق بمول تجاري في الرياض وإصابة 10 حالات باختناق.

«الصحة»: 948 إصابة جديدة بكورونا و775 حالة تعافٍ ووفاة 9 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 404054 حالة.

257 مليون ريال تبرعات لمنصة إحسان خلال 24 ساعة

تجاوز إجمالي التبرعات عبر منصة إحسان، حتى اليوم السبت، أكثر من 257 مليون ريال، سيستفيد منها أكثر من 424 ألف شخص، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري. وفقًا لما ذكرته «العربية».

إخماد حريق بمول تجاري في الرياض وإصابة 10 حالات باختناق

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادث حريق بحي الملك فهد بالرياض، والذي نتج عنه إصابة 10 حالات اختناق من خلال 4 فرق إسعافية، وتمَّ علاج 9 حالات بالموقع ونقلت حالة واحدة لأقرب مستشفى من الموقع.

بـ419 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 419 حالة من إجمالي 948 حالة.

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على أجزاء من منطقة مكة

وجَّه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة، على عدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة.

انطلاق البرنامج الوطني «دراية»لمشاركة الوفود في المحافل الدولية

ينطلق يوم الأحد المقبل البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية، وتعزيز التواصل الحضاري «دراية» في نسخته الأولى، والذي ينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري بمشاركة 16 جهة حكومية.

حساب المواطن: لا يمكن إضافة العمالة المنزلية كتابع في حساب رب الأسرة

أكَّد برنامج حساب المواطن، أنَّه لا يمكن إضافة العمالة المنزلية كتابع، في حساب المستفيد الرئيس «رب الأسرة».

المرور السعودي: 3 مميزات لرخصة القيادة الرقمية

حدَّدت الإدارة العامة للمرور، 3 مميزات لرخصة القيادة الرقمية سعيًا إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات الحكومية.

الصحة: تأجيل الجرعة الثانية لا يؤثر على فعالية لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستكون فعالة حتى لو تم تأجيلها لأي سبب، مشيرة إلى أن مرضى الربو من الفئات ذات الأولوية لتلقي التطعيم.

الجمارك: تشجير المنافذ البرية على 3 مراحل

أوضحت الجمارك، أنه تتمّ عملية تشجير المنافذ البرية على 3 مراحل وفقًا لمذكرة التفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، التي تهدف إلى رفع نسبة الغطاء النباتي وتحسين تجربة العميل والموظف الجمركي في المنافذ.

6 خطوات من بنك التنمية الاجتماعية لتوقيع عقود التمويل الإلكترونية

حدَّد بنك التنمية الاجتماعية نحو 6 خطوات لتوقيع عقود التمويل الإلكترونية عبر خدمة قبول فيمنصة أبشر، دعمًا للتحول الرقمي.

بعد واقعة الأسد.. «تنمية الحياة الفطرية» يدعو أصحاب الحيوانات المفترسة لتسليمها

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بيانًا حول واقعة افتراس أسد لشاب بالرياض أول أمس الخميس، مشيرًا إلى أنَّ اقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة.

أمين عسير يكرم مراقبين صحيين ضبطوا 14 ألف كجم مواد غذائية فاسدة

كرَّم أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، مراقبين صحيين، ضبطوا 14 ألف كجم مواد غذائية فاسدة داخل أحد المستودعات في مدينة أبها.

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