السعودية اليوم / مقتل 55 شخصًا في اشتباكات عرقية بتشاد



انجامينا 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

قُتل نحو 55 شخصًا وأصيب أكثر من 40 آخرين، فيما احترقت ثلاث قرى بالكامل خلال قتال وقع بين مجموعات عرقية جنوب شرقي تشاد.

وأفاد حاكم منطقة سلامات الواقعة جنوب شرقي تشاد أبل ياماباي ماسيرا، أن الاشتباكات وقعت بالمنطقة بين مجموعات عرقية مختلفة في قرى حول العاصمة الإقليمية "أم تيمان"، وأن أسباب اندلاعها لا تزال مجهولة، فيما أجرت السلطات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الاشتباكات.

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19:42ت م

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