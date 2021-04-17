السعودية اليوم / لبنان تسجل 1695 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

سجلت لبنان 1695 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 423848 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 6886 حالة بعد تسجيل 32 حالة وفاة .

// انتهى //

19:41ت م

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بيروت 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسسجلت لبنان 1695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 508503 حالات.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 423848 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 6886 حالة بعد تسجيل 32 حالة وفاة .// انتهى //19:41ت م0117

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