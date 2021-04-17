السعودية اليوم / مستشفى النور التخصصي بمكة يعقد اللقاء الثاني للمجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم



مكة المكرمة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

عقد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم اللقاء الثاني للمجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمرضى وأسرهم وذلك من منطلق حرص المستشفى لتحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين وذلك بمقر المستشفى بالعاصمة المقدسة.

واوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني أن اللقاء يهدف الي طرح أبرز الصعوبات التي تؤثر على تقديم خدمة متميزة للمريض ووضع خطط تسهم في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المرضى وتصب في مصلحتهم للرقي بمستوى الخدمات المقدمة مبينًا أن جميع الخدمات الصحية تقدم للمرضى وفق أعلى معايير الاحترازات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع وتسهل للمرضى في تلقى العلاج اللازم.

واضاف الدكتور الميمني أن ذلك يأتي في إطار سعي المستشفى للتميز في مجال الرعاية الصحية للمرضى وضمان تجربة استشفائية استثنائية للمرضى وأسرهم من خلال تقديم الخدمات في الوقت المناسب وفهم احتياجات ورغبات المرضى ورعايتهم بشكل متميز ، مؤكداً حرص جميع منسوبي مستشفى النور التخصصي على راحة المريض وخدمته في جميع التخصصات الصحية بطواقمها الفنية والإدارية .

// انتهى //

19:24ت م

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