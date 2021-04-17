السعودية اليوم / جبال عسير تكتسي البياض والأمطار تبشر بصيف أخضر



أبها 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

شهدت عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير اليوم، هطول أمطار غزيره إلى متوسطة صاحبها زخات كثيفة من البرد.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط واحد رفيدة وتنومة والنماص، ومراكز السودة وطبب وبللحمر وبيحان وبللسمر والأثب والماوين سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبرد أهالي المنطقة وعابري الطرق السياحية للاستمتاع بشلالاتها المنهمرة وركام البرد على جنبات الطرق.

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19:09ت م

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