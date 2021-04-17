

بيت لحم 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

أحرق مستوطنون يهود، اليوم ، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ونقلت مصادر محلية عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا 50 شجرة زيتون في منطقة دير معلا شمال البلدة، تعود ملكيتها لمواطن.

// انتهى //

18:12ت م

0105





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستوطنون يهود يحرقون عشرات اشجار الزيتون جنوب بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.