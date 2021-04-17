السعودية اليوم / غرق 41 مهاجرا غير شرعي بسواحل مدينة صفاقس التونسية



تونس 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

لقي 41 مهاجرا غير شرعي حتفهم في حادث غرق قارب تقليدي الصنع كان يقلهم قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوب شرق تونس.

وأفادت مصادر أمنية تونسية أن الأمن التونسي تمكن من انقاذ 3 أشخاص عقب غرق القارب، مشيرة إلى المهاجرين غير الشرعين كانوا من أصول أفريقية.

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18:12ت م

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