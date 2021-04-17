شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الملكة إليزابيث للعلن مع بداية جنازة الأمير فيليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر موكب جنازة الأمير فيليب قلعة وندسور ليتجه إلى كنيسة القديس جورج لإقامة قداس السبت.

ويضم الموكب الملكة إليزابيث الثانية، وهو أول ظهور علني لها منذ وفاة زوجها.

وتمت تغطية نعش فيليب برايته الملكية الشخصية ويم نقله في سيارة عسكرية خضراء من طراز "لاند روفر ديفندر".

وسار خلف السيارة التي تنقل النعش، أبناء الملكة إليزابيث والأمير فيليب، الأمير تشارلز والأمير أندرو والأميرة آن والأمير إدوارد.

وجاءت الملكة إليزابيث الثانية خلفهم في سيارة.

وأطلقت مدفعية الخيالة الملكية الطلقات من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور في الموكب الذي تبلغ مدته ثماني دقائق.