بتأمين تركي.. سفينتان حربيتان روسيتان تعبران مضيق البسفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت سفينتان حربيتان تابعتان للقوات الحربية الروسية، السبت، مضيق البوسفور الواقع في مدينة إسطنبول التركية.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية، فإن زوارق تابعة لخفر السواحل التركي رافقت السفينتين، والتقطت مقاطع فيديو لعملية العبور بواسطة طائرة مسيرة.

وذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن السفينتين "ألكسندر أوتراكوفسكي"، و"كوندوبوغا" التابعتين للبحرية الروسية، تتجهان إلى البحر الأسود.

ومن المتوقع أن تعبر المزيد من التعزيزات من أسطول البلطيق الروسي، عبر مضيق البوسفور خلال الفترة المقبلة.

وفرضت روسيا أمس، قيودًا مؤقتة على حركة السفن الحربية الأجنبية وسفن الدول الأخرى بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة نددت بها كييف وواشنطن.

وتتزامن التعزيزات الروسية في البحر الأسود مع حشد ضخم للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وهو ما تسميه موسكو مناورة دفاعية مؤقتة، لكنه يأتي بعد تصعيد القتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.

وتطالب واشنطن والدول الغربية، روسيا بسحب حشودها من الحدود الأوكرانية.