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مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎

بالتعاون مع الهلال الأحمر ومطار القيصومة

متابعات الخليج 365 - القبيصومة

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى القيصومة العام وإدارة الطوارئ والأزمات وبالتعاون مع مطار القيصومة والهلال الأحمر خطة فرضية لحريق وهمي، في مطار القيصومة.

مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎ - متابعات الخليج 365

وجرى تنفيذ الخطة بفرضية حريق لقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المطار، وتكامل التنسيق فيما بينها وتطبيق أعلى معايير السلامة العامة والتعامل مع الحالات الطارئة ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى العاملين وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله – وشهدت الفرضية إخلاء 13 حالة بنجاح.

مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎ - متابعات الخليج 365 مستشفى القيصومة ينفذ فرضية حريق وهمي ‎ - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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