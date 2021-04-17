أمانة عسير تضبط 3300 كجم لحوماً مجهولة وغير صالحة للاستهلاك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية المسائية موقعاً لتجهيز اللحوم مجهولة المصدر وبطرق عشوائية تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية، إذ تُقدر كمية اللحوم المضبوطة بأكثر من 3300 كجم من اللحوم الحمراء والبيضاء علاوة على ضبط نحو 135 كجم من الخضراوات المتعفنة و50 كجم من الطحين الفاسد.

إتلاف المضبوطات

من جهتها، أكدت أمانة منطقة عسير أن هذه الجهود الرقابية تأتي للتأكد من سلامة الغذاء ونظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها، حيث تم إتلاف المضبوطات و اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

متابعة كافة الأنشطة

وتؤكد الأمانة بأن توجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي تهيب دائما على أنه لا تهاون في متابعة كافة الأنشطة الصحية والتأكد من تقديم أغذية سليمة وصحية والتأكد من طرق الحفظ والتخزين والتداول داخل المطاعم وفق الاشتراطات الصحية.

الجدير بالذكر، فإن الحملات التفتيشية ضبطت الكثير من المخالفات البلدية والصحية داخل هذه المنشآت، حيث تم تطبيق لائحة العقوبات المقررة من قبل مراقبي الأمانة، وستستمر هذه الحملات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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