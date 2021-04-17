خطوات التسجيل في منصة إحسان 1442 الحملة الوطنية للعمل الخيري

بوابة إحسان الإلكترونية أحد أهم المنصات في الفترة الحالية، وذلك بعد ما قام ولي العهد السعودي حفظه الله بالتبرع بمبلغ مالي كبير له حتى يستغل في كافة أعمال الخير وتقديم المساعدات الاجتماعية لجميع المواطنين الأولى بالرعاية، وتم إطلاق تلك المنصة من قبل الهيئة السعودية سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتهدف تلك المنصة لتحقيق أهداف كبيرة في العمل الخيري، وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع ويكون ذلك بمعاونة المؤسسات الحكومية المتنوعة بالدولة السعودية، ويشارك في ذلك الجهات غير الربحية حتى يتوسع أثر تلك العمل ويمتد بكافة أرجاء البلاد، ويكون ذلك على أسس من العدالة والشفافية في ذلك.

كيفية التقديم على بوابة إحسان لعام 1442

حيث تعتبر تلك البوابة من أفضل المنظومات بالتحول الرقمي بالمملكة، وتمتاز أيضا بالشفافية في عملها الخيري من خلال جمعها للتبرعات وتوجيهها للمواطنين المستحقين له وللتسجيل بها يكون من خلال التالي.

سجل دخولك على رابط بوابة إحسان/ ومن يسار الصفحة أختار المربع الخاص بالحساب. يضغط من قائمة الاختيارات على إنشاء حساب جديد. يتم تدوين الاسم وعنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، ولابد أن تكون كافة المعلومات صحيحة. دون الرمز المعد للتحقق بالخانة المخصصة لذلك، ومن بعدها يختار عبارة الإنشاء لحساب جديد.

ومن خلال الخطوات التي تم سردها ، سوف تتمكن من التسجيل على منصة الإحسان للعمل الخيري ضمن المبادرة التي أطلقتها المملكة السعودية وتلك الإعانات ستساعد المواطن في مجال الصحة والتعليم وغير ذلك.

المستفيدين من منصة إحسان الخيرية

وفق ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات المختصة بالدولة السعودية، بأنه يستفاد من تلك المنصة أي حالة إنسانية تحتاج للمساعدة، مثل الأشخاص المكفوفين والأيتام والأرامل والطلاب بالمراحل الدراسية الذين يحتاجون للمساعدات المالية، وكذلك الدعم المتعلق بالنواحي الصحية مثل طلبات العلاج والحصول على الدواء إلى غير ذلك كثير.

التسجيل في منصة إحسان

من خلال الفيديو التل سيتم شرح الخطوات الخاصة بالتسجيل في منصة إحسان وشرح ما هي وخدمات المنصة :