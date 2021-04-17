“وزارة الموارد البشرية” رابط المنصة الوطنية للعمل التطوعي…

أطلقت وزارة التنمية البشرية السعودية بوابة العمل التطوعي بالمملكة، التي تقوم بالربط بين جميع مؤسسات الأعمال التطوعية بمختلف مجالاتها والأشخاص المتطوعين، مما يحسن من أدائهم ويحقق الصالح العام للدولة السعودية، وتعتبر تلك البوابة أحد البوابات الإلكترونية الهامة التي تنظم أي عمل تطوعي.

والجدير بالذكر بأنه يوجد بالبوابة عدد 3 حساب، لكل منها مهمة تختلف عن غيره، فهناك جهة مشرفة على أفراد العمل التطوعي وأخرى توفر حساب التطوع والفرص الخاصة بالتطوع، كما تطرح المنصة عدد من الأسئلة الهامة على من يتطوع بذلك العمل حتى تقيس مدى رضاه عن نظام وخطط التطوع بها واستقبال عدد من الأفكار الجديدة منهم.

كيفية عمل حساب بمنصة العمل التطوعي

يستطيع الشخص الذي يرغب في القيام بتلك النوعية من الأعمال، أن ينشئ حساب خاص به على تلك المنصة من خلال مجموعة من البيانات التي تتمثل في الأتي:

سجل دخولك عبر بوابة العمل التطوعي، ثم أنقر على الأيقونة المعدة لتسجيل الدخول للمتطوع.

اضغط على زر التسجيل الآن، واكتب رقم هويتك الوطنية.

ويدخل تاريخ الميلاد واختار مربع التسجيل الآن، وإذا كنت مقيم فحدد بأنك غير سعودي.,

أستقبل رسالة به الرمز المرئي على جوالك من حساب أبشر.

أذهب بعد ذلك على المربع الخاص بالتحقق، ويدخل بعد ذلك مجموعة من المعلومات مثل رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وكلمة السر وأكد عليها.

بعد ذلك تستكمل أي بيان قد يطلب منك، وتعرف على ميثاق المتطوع الأخلاقي، ووافق عليه.

عند استيفاء كافة الخطوات السابقة سوف تتمكن من عمل الحساب الجديد على البوابة.

كيف تسجل دخولك على بوابة العمل التطوعي

يمكن للمتطوع أن يقوم بتسجيل دخوله على البوابة، عن طريق مجموعة من الخطوات اليسيرة التي لا تحتاج لأي جهد، وسوف تصل لكافة الأمور المتعلقة بهذا العمل من خلال التالي.

يتم الدخول لبوابة العمل التطوعي الإلكترونية، ويضغط على التسجيل على عبارة متطوع. يدون رقم الهوية الوطنية، ومن بعدها كلمة السر الخاصة بالحساب على البوابة. يضغط على التحقق ومن بعدها على التسجيل، وسوف تصلك رسالة بالرمز المرئي الذي يتكون من أربعة أرقام. ينقر على التحقق، وعند يسجل الرمز ستستطيع أن تنتقل للصفحة بعد ذلك.

التسجيل في منصة العمل التطوعي

من خلال الفيديو التالي سيتم شرح خطوات التسجيل بكل سهولة علة منصة العمل التطوعي

والجدير بالذكر بأن مجالات العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية تكون متنوعة،فهي لا تقتصر على مجال بعينه بل تمتد لكافة النواحي المعيشية سواء كانت اجتماعية أو دينية أو صحية أو تعليمية أو مجالات الإسكان أو الهندسية وغير ذلك كثير.