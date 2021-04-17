للسعوديين.. طريقة التقديم في وظائف الخطوط الجوية القطرية والرابط…

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن وظائف شاغرة تقضي على البطالة وتساعد على متطلبات الحياة، وأعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية عن حاجتها لتعيين عدد من الشباب في وظائف خالية لديها.

شروط التقديم في وظائف الخطوط الجوية القطرية

واشترطت الخطوط الجوية القطرية أن المتقدمين للوظائف الخالية لا بد أن يتوفر فيهم الشروط التالية أولًا أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

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اشترطت الخطوط الجوية السعودية في المتقدمين للحصول على وظائف أن يتمتع بخبرات سابقة في نفس المجال وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط القطرية

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية أن المسميات الشاغرة لديها من بينها أن يكون مدير حسابات أول، إضافة إلى وظائف شاغرة مدير الحسابات.

التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية

وعن طرق التقديم للوظائف الشاغرة، أوضحت شركة الخطوط الجوية أن التقديم متاح على موقع الشركة الإلكتروني، وأنها بدأت في تلقى أوراق التوظيف بداية من تاريخ 15 إبريل 2021م.

رابط التقديم وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية

وحددت شركة الخطوط الجوية القطرية رابط من أجل التقديم على وظائفها الشاغرة ومعرفة الشروط والأحكام من خلال الدخول على رابط وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية.

وعلى جانب آخر كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن حاجتها في تعيين عدد من الشباب لديها، وأوضحت أن الوظائف الشاغرة مخصصة للسعوديين من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكتروني والتسجيل في الوظائف الشاغرة.

شروط وظائف الشركة السعودية للكهرباء

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الوظائف الشاغرة لديها لخريجي هندسة وإدارية مخصصة للسعوديين فقط.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة من حاصلًا على شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة السعودية أن العمل سيكون في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، إضافة إلى فروع الشركة في المنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء

وأوضحت شركة الكهرباء أن الوظائف الشاغرة لديها تندرج تحت المسميات المختلفة من بينها وظائف محلل إدارة المخاطرة للعمل في فرع الرياض، وظائف شاغرة ممثل العقود للعمل في الرياض.

إضافة إلى وظائف شاغرة محلل تطوير الأعمال للعمل في الرياض، إضافة إلى وظائف شاغرة محلل تنظيمي للعمل في الرياض، إضافة إلى وظائف شاغرة في المنطقة الغربية.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء

وكشفت الشركة السعودية للكهرباء عن طريقة التقديم في الوظائف الإدارية والهندسية على الموقع الإلكتروني للتوظيف على أن تبدأ فى تلقى طلبات العمل بداية من الخميس 15 أبريل 2021م.

رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء

وأعلنت الشركة السعودية عن رابط الوظائف الشاغرة المعلنة لديها من خلال الدخول على الرابط التالي وظائف الشركة السعودية للكهرباء