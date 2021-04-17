شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»: فتح القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى» للجنسين وذلك من يوم غد (الأحد) الموافق 2021/4/18 وحتى يوم الخميس الموافق 2021/5/6، وذلك ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لفني رعاية مرضى، كما يمنح العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال 90 يوماً الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات «أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية»، ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/nursing-care-assistant.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها «برنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان» وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في كافة التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.