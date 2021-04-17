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"الصحة" تحسم الجدل حول مفعول الجرعة الثانية من اللقاح بعد التأجيل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن الجرعة الثانية من لقاح فيروس ستكون فعالة حتى بعد التأجيل .

وقالت وزارة الصحة أنه لا داعي للقلق وأن نتيجة الجرعة الثانية ستكون بنفس المفعول .

وكانت وزارة الصحة قد قررت تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح للجميع بهدف التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لأكبر عدد من أجل الوصول للمناعة المجتمعية ، وسيتم إعادة جدولة مواعيد الجرعة الثانية .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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