شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحسم الجدل حول مفعول الجرعة الثانية من اللقاح بعد التأجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن الجرعة الثانية من لقاح فيروس أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ستكون فعالة حتى بعد التأجيل . وقالت وزارة الصحة أنه لا داعي للقلق وأن نتيجة الجرعة الثانية ستكون بنفس المفعول . وكانت وزارة الصحة قد قررت تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح للجميع بهدف التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لأكبر عدد من أجل الوصول للمناعة المجتمعية ، وسيتم إعادة جدولة مواعيد الجرعة الثانية .