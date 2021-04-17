شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» يحذر من مجاري الشعاب والأودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أنه خلال هذه الأيام يجب الحذر بكل ما تعنيه الكلمة من مجاري الشعاب والأودية.

وأوضح خالد الزعاق، خلال تقرير مصور لقناة "العربية" : "نحن نعيش في موسم المراويح أو السريات وهي الموسم الأخطر في السنة، من حيث قوة عصف الريح الهابطة وغزارة السيول والمصحوبة بحبات البرد ذات الطابع الفجائي".

وقال "الزعاق" أنه منذ القدم يتم التحذير من الدخول إلى مجاري الشعاب والأودية في كافة الأماكن والأزمنة، لأنها في الصيف تكون مراتع للهوام السامة، وفي غيره تكون مجاري للسيول؛ فهي تمثل خطورة بالغة خاصة في الأمطار الفجائية.