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257 مليون ريال تبرعات لمنصة إحسان خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - يستفيد منها 424 ألف شخص

تجاوز إجمالي التبرعات عبر منصة إحسان، حتى اليوم السبت، أكثر من 257 مليون ريال، سيستفيد منها أكثر من 424 ألف شخص، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري. وفقًا لما ذكرته «العربية».

وانطلقت أمس الجمعة، الحملة الوطنية للعمل الخيري، حيث تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 20 مليون ريال لمنصة إحسان، بينما تبرَّع ولي العهد الأمير بمبلغ 10 ملايين ريال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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