257 مليون ريال تبرعات لمنصة إحسان خلال 24 ساعة

تجاوز إجمالي التبرعات عبر منصة إحسان، حتى اليوم السبت، أكثر من 257 مليون ريال، سيستفيد منها أكثر من 424 ألف شخص، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري. وفقًا لما ذكرته «العربية».

وانطلقت أمس الجمعة، الحملة الوطنية للعمل الخيري، حيث تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 20 مليون ريال لمنصة إحسان، بينما تبرَّع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال.

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