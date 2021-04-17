حساب المواطن: لا يمكن إضافة العمالة المنزلية كتابع في حساب رب الأسرة

أكَّد برنامج حساب المواطن، أنَّه لا يمكن إضافة العمالة المنزلية كتابع، في حساب المستفيد الرئيس (رب الأسرة).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه «لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل يحق لي تسجيل العاملة المنزلية (الخادمة) ضمن التابعين في حساب المواطن.

من جهة أخرى، أوضح البرنامج كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المستفيد، وذلك عن طريق التوجه إلى الصفحة الرئيسية (تسجيل دخول- القائمة الرئيسية- بيانات المستفيد- تغيير رقم الجوال).

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