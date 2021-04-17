6 خطوات من بنك التنمية الاجتماعية لتوقيع عقود التمويل الإلكترونية

حدَّد بنك التنمية الاجتماعية نحو 6 خطوات لتوقيع عقود التمويل الإلكترونية عبر خدمة قبول فيمنصة أبشر، دعمًا للتحول الرقمي.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنَّه أطلق العقد الإلكتروني لكافة عقود البنك، وهو عقد يكتسب قانونيته بوجود التوقيع الإلكتروني بين الطرفين من خلال تفعيل خدمة «قبول» في منصة أبشر، مشيرًا إلى أنه أول جهة حكومية إلكترونية توثق عقودها إلكترونيًا.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن توقيع العقد الإلكتروني يتطلب الدخول على أبشر أفراد، ثم النقر على «خدماتي» ثم النقر على «خدمات أخرى» ثم الضغط على «إدارة طلبات القبول» ثم الموافقة على الطلب أو رفضه، ثم التأكيد.

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