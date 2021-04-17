السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاطًا للرياح السطحية على منطقة جازان ، تشمل محافظات الداير بني مالك ـ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساء.

// انتهى //

13:58ت م

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