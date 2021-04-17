تجاوباً مع “المواطن”.. أمانة حفر الباطن تبدأ بصيانة المنتزهات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

تجاوبت أمانة حفر الباطن مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” الأسبوع الماضي تحت عنوان: “منتزهات وحدائق حفر الباطن تعاني الإهمال قبل رمضان” وقامت بصيانة متنزه أبو موسى الأشعري وتقليم الشجيرات المرتفعة وجعلته صالحاً لاستقبال المتنزهين.

وكانت “متابعات الخليج 365” قد نقلت مطالب الأهالي بصيانة المتنزهات والحدائق العامة التي تعاني الإهمال وقلة الصيانة الدورية، الأمر الذي أجبر المنتزهين على هجرها بعد أن تحولت المسطحات الخضراء إلى شجيرات مرتفعة يصعب على المتنزهين الجلوس عليها بالإضافة إلى وجود أشجار مؤذية للأطفال.

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