الرياض تسجل 419 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1018 حالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توزيع الإصابات الجديدة بعد تسجيل 948 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الرياض تسجل أعلى إصابات

وسجلت الرياض 419 إصابة جديدة، بينما سجلت مكة المكرمة 210 حالة، وسجلت الشرقية 133 حالة، وعسير 34 حالة، والمدينة المنورة 32 حالة، بينما سجلت القصيم 26 حالة، وجازان 23 حالة.

إجمالي عدد الحالات الحرجة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 404054، وإجمالي حالات التعافي 387795، وإجمالي الوفيات 6810.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9449 من بينها 1018 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



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