الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

في مثل هذا اليوم تعيين الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر في مثل هذا اليوم 17 من شهر إبريل من عام 1955م الموافق 25 شعبان 1374هـ، الأمر الملكي بتعيين الأمير -وقتها- سلمان بن عبدالعزيز، أميراً لمنطقة الرياض.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم السبت، على حسابها في تويتر، وثيقة تعود إلى أكثر من 66 عاماً للملك سعود بن عبدالعزيز.

وتضمنت الوثيقة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض.



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