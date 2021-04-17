توقعات بتجاوز أسعار النفط 70 دولاراً للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

واصلت أسعار النفط مكاسبها، نحو تحقيق ربح أسبوعي بنحو 7 في المائة، مع تحسن آفاق الطلب على الخام، وتعافٍ اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بـ”كوفيد – 19″.

العقود الآجلة لخام برنت

وبحلول الساعة 0551 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتاً الخميس. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتاً الخميس.

وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى، شركة البترول الوطنية الصينية، إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 في المائة في العام الجاري، مقارنة مع 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يومياً.

وأعلنت الصين عن قفزة قياسية بواقع 18.3 في المائة في النمو الاقتصادي في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تسجل اعتدالاً في وقت لاحق من العام.

تعافي الاقتصاد العالمي

وقال جاستن سميرك، كبير خبراء الاقتصاد لدى “وستباك”، إن التعافي القوي للاقتصادات في أنحاء العالم وقيود الإمدادات التي تفرضها أوبك وحلفاؤها، المجموعة المسماة “أوبك+”، وكذلك رد الفعل الحذر لمنتجي النفط الأميركي على ارتفاع الأسعار كل هذا يدعم السوق.

وأضاف: “ما زلنا نعتقد أن ثمة احتمالاً واضحاً بأن ترتفع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل قبل أن نرى تراجعاً أكثر أهمية”.



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