شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "إحسان" تسهم في خروج شاب من السجن بعد سداد أكثر من مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت منصة إحسان الوطنية الخيرية في تفريج كرب شاب وخروجه من السجن بعد سداد دينه الذي تجاوز مليون ريال .

وساهمت "إحسان " في خروج الشاب " 21 عام " وهو أعزب وتعرض للسجن لمدة عام وشهرين حيث تم التبرع لسداد دينه ، وفقاً للإخبارية ، إذ يعد من الغارمين .

الجدير بالذكر أن منصة إحسان ساهمت في تفريج كروب عدد كبير من الحالات بعدما اكتسبت الموثوقية والمبادرة من الجميع كما تبرع سمو ولي العهد بـ 10 مليون ريال في الحملة الوطنية .