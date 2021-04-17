شكرا لمتابعة خبر عن "التقاعد" توضح طريقة التظلم في تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم السبت طريقة التظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة في تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن التظلم إلكترونياً من خلال الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد .

2- اختيار خدمة «التظلمات» من قائمة الطلبات .

3- الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على «متابعة» .

4- الإجابة عن الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والأحكام ثم النقر على «متابعة .

5- إضافة محتوى التظلم والموافقة على الإقرار ثم النقر على «تقديم الطلب» .

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد ضرورة وجود قرار سابق من المؤسسة العامة للتقاعد بشأن موضوع التظلم ، وعدم التظلم سابقاً في نفس الموضوع .