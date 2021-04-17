شكرا لمتابعة خبر عن "التقاعد" توضح طريقة التظلم في تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم السبت طريقة التظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة في تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن التظلم إلكترونياً من خلال الخطوات التالية :
1- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد .
2- اختيار خدمة «التظلمات» من قائمة الطلبات .
3- الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على «متابعة» .
4- الإجابة عن الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والأحكام ثم النقر على «متابعة .
5- إضافة محتوى التظلم والموافقة على الإقرار ثم النقر على «تقديم الطلب» .
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد ضرورة وجود قرار سابق من المؤسسة العامة للتقاعد بشأن موضوع التظلم ، وعدم التظلم سابقاً في نفس الموضوع .