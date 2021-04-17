حلقة “ممنوع التجول” اليوم تتصدر “الترند”.. لماذا؟

︎ :

.



تصدرت حلقة أمس (الجمعة) من مسلسل “ممنوع التجول”، بطولة الفنانين ناصر القصبي وفايز المالكي وحبيب الحبيب، “الترند” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر الشقيقان القصبي والمالكي في حلقة اليوم بزي بدوي، وفي الأحداث ذهبا لتأدية واجب العزاء في وفاة عمهما، ودار النقاش مع أبناء عمومتهما حول أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وعقب خروجهما من منزل عمهما ذهبا لإبرام اتفاق مع الفنان حبيب الحبيب، الذي جسّد شخصية بدوية، لإتمام صفقة بيع بدون علم أبناء عمومتهما مقابل نظير مبلغ من المال عبارة عن عمولة.

ولاقت حلقة اليوم من “ممنوع التجول” بعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها شوهت شخصية البدوي، وصورته كأنه خائن للأمانة.

Source akhbaar24.argaam

