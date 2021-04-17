فيديو.. هطول الأمطار على المسجد الحرام أثناء صلاة التراويح

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هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وضواحيها، شملت الحرم المكي والمنطقة المركزية المحيطة به. وثق ذلك مقطع فيديو للأمطار التي هطلت على الحرم المكي أثناء أداء صلاة التراويح، التي كان يؤمها الشيخ ياسر الدوسري، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام. Source akhbaar24.argaam





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