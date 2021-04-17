«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدَّة تنبيهات بشأن حالة الطقس، اليوم السبت، تضمنت هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة الرياض، موضحًا أن الحالة تشمل (الدوادمي- القويعية- عفيف)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ السابعة مساءً وتستمر حتى وتستمر الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى أمطار رعدية، على منطقة الباحة، مشيرًا إلى أنها تبدأ الحادية عشرة صابحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل (الباحة- الحجرة- العقيق- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد- قلوة).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيها إلى منطقة عسير، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (أبها- الحرجة- المجاردة- النماص- بلقرن- خميس مشيط- سراة عبيده- ظهران الجنوب- محايل)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّه المركز أيضًا إلى أمطار رعدية على منطقة القصيم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد، موضحًا أن الحالة تشمل (الأسياح- البدائع- البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- ضرية- عنيزة- عيون الجواء) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق (حائل، القصيم ,الرياض), ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني (الجوف, تبوك ) تمتدّ إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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