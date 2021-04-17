تبرع بـ5 ملايين ريال.. وزير الداخلية يُشارك في حملة «إحسان»

أعلن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مشاركته في الحملة الوطنية لصالح الأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، بالتبرع بـ5 ملايين ريال.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب وزير الداخلية: انطلاق حملة "إحسان" بتبرعين كريمين من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -وهما القدوة لنا- يعزز قيم التلاحم في مجتمعنا.

وأضاف: أشارك في هذه الحملة بمبلغ 5 ملايين ريال عن والدي نايف بن عبدالعزيز ووالدتي الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد رحمهما الله.