أمين عسير يكرم مراقبين صحيين ضبطوا 14 ألف كجم مواد غذائية فاسدة

كرَّم أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، مراقبين صحيين، ضبطوا 14 ألف كجم مواد غذائية فاسدة داخل أحد المستودعات في مدينة أبها.

وذكرت أمانة عسير –عبر تويتر- أن أمين المنطقة كرم مدير الرقابة المسائية عبدالله الدهمشي والمراقب الصحي عبدالله عسيري، ومدير المختبر وسلامة الأغذية عبدالله الأسلمي، وذلك بعد ضبطهم أكثر من ١٤ ألف كجم من الأغذية الفاسدة في أحد المستودعات بمدينة أبها.

وكان أمين عسير كرم منذ يومين، المواطن عامر آل محسن، الذي رصد سائق تخلص من مخلفات شاحنته في أحد شوارع مدينة أبها، وقام بإبلاغ طوارئ الأمانة.

وأشاد أمين المنطقة بجهود المواطن ووعيه ومسارعته بالإبلاغ عن المخالفة، والتي من شأنها الإضرار بالمرافق العامة والخدمات المقدمة.

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