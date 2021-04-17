سماحة المفتي: منصة «إحسان» تعزِّز التعاون بين القطاعات والمجتمع

أكَّد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أنَّ منصة «إحسان» توحّد الجهود لتعزيز التعاون بين القطاعات والمجتمع.

وقال المفتي العام للمملكة - وفقًا لحساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر- إنَّ منصة إحسان هدفها دعم المشاريع الخيرية واستدامتها، موضحًا أنَّ الهيئات والجمعيات الخيرية كانت بحاجة إلى تنظيم وتنسيق.

وأشار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى أنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر ذوي الثروة والغنى ببذل أموالهم لذوي الحاجة والفاقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تبرَّع أمس الجمعة، بمبلغ 20 مليون ريال لمنصة إحسان، بينما تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال.

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