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سماحة المفتي: منصة «إحسان» تعزِّز التعاون بين القطاعات والمجتمع

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أنَّ الهيئات والجمعيات الخيرية كانت بحاجة إلى تنظيم

أكَّد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أنَّ منصة «إحسان» توحّد الجهود لتعزيز التعاون بين القطاعات والمجتمع.

وقال المفتي العام للمملكة - وفقًا لحساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر- إنَّ منصة إحسان هدفها دعم المشاريع الخيرية واستدامتها، موضحًا أنَّ الهيئات والجمعيات الخيرية كانت بحاجة إلى تنظيم وتنسيق.

وأشار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى أنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر ذوي الثروة والغنى ببذل أموالهم لذوي الحاجة والفاقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تبرَّع أمس الجمعة، بمبلغ 20 مليون ريال لمنصة إحسان، بينما تبرع ولي العهد الأمير بمبلغ 10 ملايين ريال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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