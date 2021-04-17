السفير الصيني بالسعودية يُشارك في حملة «إحسان» للعمل الخيري

الرياض - محمد عبدالله - أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، تشنّ وي تشينج، مشاركته في الحملة الوطنية للعمل الخيري لمنصة «إحسان».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر السفير الصيني بالسعودية صورًا له وهو يقوم بالمشاركة في الحملة، وكتب: يشرفني أن أشارك الشعب السعودي في #الحملةالوطنيةللعمل_الخيري لمنصة #إحسان في شهر #رمضان المبارك، مؤمنًا بأن بذور العطاء تنمو من أهل العطاء.

ويأتي هذا التبرع من السفير الصيني بالسعودية بهدف المشاركة في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكل عام، ورفع كفاءة العمل التنموي.

أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، تشنّ وي تشينج، مشاركته في الحملة الوطنية للعمل الخيري لمنصة «إحسان».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر السفير الصيني بالسعودية صورًا له وهو يقوم بالمشاركة في الحملة، وكتب: يشرفني أن أشارك الشعب السعودي في #الحملةالوطنيةللعمل_الخيري لمنصة #إحسان في شهر #رمضان المبارك، مؤمنًا بأن بذور العطاء تنمو من أهل العطاء.

ويأتي هذا التبرع من السفير الصيني بالسعودية بهدف المشاركة في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكل عام، ورفع كفاءة العمل التنموي.