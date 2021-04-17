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الحصيني: أمطار متفاوتة على 8 مناطق.. وجريان وادي الرمة

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الرياض - محمد عبدالله - مصحوبة بحبات برد

توقّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، طقس الـ24 ساعة القادمة (من اليوم السبت وحتى صباح الأحد)، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة مع فرصة للسيول.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنَّه متوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، مع حبّات برد وسيول، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وحائل والشمالية، وغرب منطقتي الرياض والقصيم.

وتابع الحصيني قائلًا: «أبشروا بجريان وادي الرمة»، مضيفًا أنه متوقع تمركز السحب غزيرة المطر على وادي الرمة لليوم الثاني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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