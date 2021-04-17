السعودية اليوم / " هيئة الأمر بالمعروف " تستثمر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" بالمجمعات التجارية والأماكن العامة بالرياض



الرياض05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض المحتوى التوعوي لحملة " ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" في المجمعات التجارية والأماكن العامة .

واستهدف المحتوى التوعوي جميع فئات المجتمع من خلال نشر المحتوى التوعوي والوقائي عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة, مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الاحترازات الوقائية.

وأوضح رئيس هيئة مدينة الرياض الدكتور محمد القرني أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

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13:52ت م

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